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Назван срок запуска газопровода из России в Китай и Монголию

Вице-премьер Монголии: газопровод «Союз Восток» из РФ могут запустить в 2027-2028 годах

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Новый газопровод «Союз Восток», который будет проведен в Монголию и Китай из России, может быть запущен в 2027-2028 годах. Соответствующий срок назвал вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан, пишет ТАСС.

Строить газопровод начнут в 2024 году. По словам монгольского чиновника, сейчас стороны планируют приступить к детальному планированию и картографированию проекта. Работы займут полтора года.

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25 января «Газпром» сообщил о завершении подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. Соответствующий протокол в режиме видеоконференции 25 января подписали Сайнбуянгийн Амарсайхан и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Газопровод должен стать продолжением «Силы Сибири-2» на территории Монголии.

«Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о строительстве газопровода «Союз Восток» в декабре 2019 года. В середине декабря президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что проработка проекта трубопровода из России в Китай через Монголию продвигается успешно.

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Платон Щукин
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