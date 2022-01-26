Застрявшая в аэропорту Стамбула россиянка пожаловалась на неопределенность

Российская туристка, застрявшая в заснеженном аэропорту Стамбула, пожаловалась, что информации об обратном рейсе на родину до сих пор нет. Об этом она рассказала News.ru.

Отмечается, что туристы из России, которые третьи сутки вынужденно проводят в турецком аэропорту из-за сильного снегопада, до сих пор находятся в состоянии неопределенности. Несмотря на то, что части путешественников были предоставлены номера в отелях, россияне не знают точной информации об обратном рейсе.

«Самая большая проблема в том, что у нас на самом деле никакой информации о рейсе. Нам пришло вчера сообщение, что наш рейс в 11 часов дня 26 января. И сейчас мы выходим из отеля и не знаем, есть ли какие-то изменения. Представителей авиакомпании мы не видели, и очень сложно в этом во всем ориентироваться безмолвии», — передает слова россиянки издание.

Россиянка также поделилась фото и видео номера четырехзвездочного отеля, который был предоставлен авиакомпанией.

Ранее в январе сообщалось, что 370 пассажиров авиакомпании «Победа» не могут вылететь из аэропорта Стамбула из-за погодных условий. «Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты», — отметили в пресс-службе перевозчика.

В понедельник, 24 января, сотни пассажиров застряли в аэропорту Стамбула, который закрыли из-за сильного снегопада. Наземные службы не успевали расчищать взлетно-посадочные полосы от снега. В результате авиагавань приостановила прием и отправку самолетов на неопределенное время.