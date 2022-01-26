Создатель «Бригады» высказался о новом сериале Юрия Быкова про российскую ОПГ

Российский режиссер, один из создателей сериала «Бригада» Александр Велединский высказался о новом шоу Юрия Быкова «Лихие» про крупнейшую в России преступную группировку — ОПГ «Общак». Его слова приводит НСН.

«Этот проект осуществляет очень хороший режиссер, от этого все и зависит и я думаю, что у Юры должно получиться. А уж будет там успех "Бригады" или нет... 20 лет прошло, поэтому здесь только гадать можно. Я просто надеюсь, что сценарий будет оригинальный и получится оригинальный фильм талантливого режиссера», — сказал Велединский, пожелав успеха съемочной команде.

Александр Велединский является одним из авторов «Бригады» наряду с Алексеем Сидоровым и Игорем Порублевым. Кроме того, Велединский известен как сценарист телесериалов «Закон» и «Дальнобойщики», а также как режиссер фильмов «Живой» и «Географ глобус пропил».

Выход многосерийного проекта Юрия Быкова «Лихие» запланирован на 2023 год. В числе продюсеров шоу — Александр Цекало.