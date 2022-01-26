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В районе Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

Оперштаб: в районе Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции, задержаны пятеро

Фото: Pavel Mikheev / Reuters

В Турксибском районе Алма-Аты введен режим антитеррористической операции, задержаны пятеро участников нападений на государственные органы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской оперативный штаб.

Режим антитеррористической операции в районе был введен на сутки в полночь среды, 26 января. «В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты города Алматы», — говорится в сообщении.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо. Социально-экономические требования вскоре сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление протестов бросили армию. По официальным данным, погибли 227 человек.

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Марина Совина
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