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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии омикрон-штамма на сосуды

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: омикрон способен серьезно поразить сосуды

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Омикрон-штамм коронавируса способен серьезно поражать сосуды. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, сообщает «Российская газета».

Эксперт предупредила, что омикрон, как и другие штаммы, влияет на сосуды и повреждает их стенки. Из-за этого запускается механизм сосудистого спазма и тромбообразования, объяснила она.

«Первые выявленные особенности омикрона — способность вызывать сильные головные боли, выраженную слабость, различные высыпания — указывали на сохранение свойства ​поражать сосуды», — заявила Руженцова.

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19 января

Ранее эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о наступлении тяжелых последствий при омикроне. По ее словам, южноафриканский вариант вируса поражает легкие после девятого-десятого дня болезни. Его концентрация в бронхах по сравнению с дельта-вариантом увеличилась в 70 раз.

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Анастасия Шейкина
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