США сохранят принцип «открытых дверей» в НАТО

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страна сохранит принцип «открытых дверей» в НАТО, отвечая на вопросы о содержании ответа на предложения РФ. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что США обозначили базовые принципы, которым они привержены и которые будут отстаивать. «Большинство из них были озвучено мной в публичных выступлениях в последние дни и недели, в их числе политика "открытых дверей" НАТО», — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что США и их союзники по НАТО рассмотрят значительное увеличение военного контингента в Восточной Европе в качестве сдерживающей меры против России из-за конфликта с Украиной. Предполагается, что размещение военных из стран НАТО станет сдерживающей мерой, которая отвадит Россию от дальнейшей эскалации и применения вооруженных сил.