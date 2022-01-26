Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США сохранят принцип «открытых дверей» в НАТО

Госсекретарь США Блинкен: Штаты сохранят принцип «открытых дверей» в НАТО

Фото: Alex Brandon / Reuters

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страна сохранит принцип «открытых дверей» в НАТО, отвечая на вопросы о содержании ответа на предложения РФ. Об этом пишет ТАСС.

Он напомнил, что США обозначили базовые принципы, которым они привержены и которые будут отстаивать. «Большинство из них были озвучено мной в публичных выступлениях в последние дни и недели, в их числе политика "открытых дверей" НАТО», — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что США и их союзники по НАТО рассмотрят значительное увеличение военного контингента в Восточной Европе в качестве сдерживающей меры против России из-за конфликта с Украиной. Предполагается, что размещение военных из стран НАТО станет сдерживающей мерой, которая отвадит Россию от дальнейшей эскалации и применения вооруженных сил.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Курс рубля рекордно обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины
Блинкен рассказал об участии Украины в обсуждении ответа на предложения России
Россия предупредила Запад об эффекте бумеранга при введении санкций
В НАТО приготовились обсуждать разоружение и контроль над вооружениями
Блинкен подтвердил передачу России ответа США по гарантиям безопасности
Евросоюз отказался поддаваться на «истеричные сигналы» США и высылать дипломатов
США сохранят принцип «открытых дверей» в НАТО
Названо положительное последствие коронавируса
В НАТО назвали дату ответа на предложения России
Олег Меньшиков ответил на обвинения в воровстве спектакля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter