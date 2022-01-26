В Совфеде ответили на «пафос» украинского МИД

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале российского сенатора.

Так, несмотря на «пафос и браваду» Кулебы, Украину по стратегическим вопросам никто и ни о чем спрашивать не будет, считает Пушков.

«Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой», — написал сенатор. По словам Пушкова, в мире идет борьба действующего и будущего порядка. «Вот в чем суть. А не в "хотелках" и капризах Киева"», — заключил он.

Ранее Кулеба в интервью CNN заявил, что Украина не окажется в положении страны, которая «берет трубку, выслушивает инструкцию крупной державы и следует ей».