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Украинские и российские моряки напились и устроили дебош в самолете

32 моряка из России и с Украины устроили дебош на рейсе из Намибии в Германию

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Украинские и российские моряки, летевшие из Намибии в Германию, устроили пьяный дебош в самолете и были задержаны полицией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Инцидент произошел 23 января. По данным издания, во время рейса из Виндхука во Франкфурт 32 пассажира распивали принесенные с собой алкогольные напитки, а также игнорировали просьбы бортпроводницы надеть защитные маски. Отмечается, что трое мужчин приставали к стюардессам.

В итоге перед посадкой капитан воздушного судна вызвал федеральную полицию. В отношении дебоширов возбуждены административные дела. 13 пассажиров оштрафовали на 530 евро (чуть более 47 тысяч рублей). Еще троих, которых подозревают в домогательствах к бортпроводницам, обязали выплатить по 1030 евро (около 91 тысячи рублей).

Ранее в январе пассажир устроил дебош в самолете, летевшем из Ирландии в США. 29-летний мужчина начал вести себя неадекватно в ответ на просьбу бортпроводницы надеть защитную маску — он разделся догола и швырнул пустую банку из-под напитка в голову одного из попутчиков.

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Мария Гейн
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