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Козак рассказал о паузе для рассмотрения предложений ДНР и ЛНР

Замглавы администрации президента РФ Козак: предложения ДНР и ЛНР продолжают игнорировать
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что предложения, которые в письменном виде представили непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), продолжают игнорироваться Киевом, который никак на них не реагирует. В связи с этим участники переговоров решили взять паузу для их рассмотрения, сообщает РИА Новости.

«Хотя бы те письменные предложения, многочисленные, которые Донбасс внес в контактную группу, чтобы на них была реакция. Или положительный, или отрицательный ответ. Мы, к сожалению, и по этому вопросу не договорились. Для этого тоже попросили двухнедельную паузу. К сожалению, все предложения ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру») по гуманитарным вопросам, политическим, вопросам безопасности — остаются без реакции», — заявил Козак.

Он также указал на то, что Украина не только не рассматривает поступающие ей предложения, но и не делится своим видением путей и условий урегулирования конфликта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности Украины к наступлению. По его словам, ДНР должна готовиться к самому худшему сценарию.

Марина Совина
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