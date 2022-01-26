Антироссийские планы США, направленные на то, чтобы ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи сжиженного природного газа (СПГ) являются утопией, пишет научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань в своей статье для Huanqiu.

По данным американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Катаром и другими ближневосточными государствами увеличение поставок СПГ в Европу, чтобы «устранить зависимость» континента от российского «голубого топлива», пишет автор.

Ифань отметил, что это не первый случай, когда Соединенные Штаты начинают «стратегический захват союзников», способствуя разделению европейской и российской энергетики. Он напомнил, что во время холодной войны США препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР.

«На этот раз Соединенные Штаты надеются малыми мерами помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, выступив мостом между своими союзниками», написал он. Ифань считает, что, учитывая объективные условия газовой отрасли, Вашингтону будет трудно контролировать Москву с помощью газа.

Ифань отметил, что транспортировка газа должна опираться на соответствующую инфраструктуру. Он подчеркнул, что межрегиональная транспортировка обладает высокой стоимостью и сопряжена с большим количеством технических проблем. По его словам, из-за проблемы стоимости сжатия сжиженного природного газа трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа, в связи с этим он может играть только дополнительную роль.

Эксперт добавил, что растущий спрос в Восточной Азии привел к тому, что регион стал основной силой глобального потребления СПГ, он также включает в себя больше «азиатских наценок на природный газ», чем у европейских и американских потребителей. Кроме того, европейские государства значительно увеличили импорт газа, но по сравнению с российским трубопроводным газом он все же нерентабелен.

Автор статьи подчеркнул, что переход рынка СПГ Катара из Азии в Европу означает, что европейские государства должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. Ифань сообщил, что на катарскую инфраструктуру и стабилизацию цепочки поставок потребуется не один гад, а соответствующие расходы войдут в цену поставки газа. В результате это еще больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к сырью из России.

«Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия», — написал автор.

Ранее США заявляли о разработке плана по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если Россия решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления на сырьевом рынке. «Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики», — сообщили в Белом доме.

