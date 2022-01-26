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На Украине предложили объявить войну России и сдаться в плен

Депутат Рады Шуфрич: украинцы уже сами хотят объявить войну России и сдаться в плен

Фото: РИА Новости

Уставшие от постоянного напряжения украинцы уже в шутку предлагают самим объявить войну России и сдаться в плен. Об этом рассказал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич, передает РИА Новости.

По его словам, общество хочет услышать от власти ответы на вопросы, касающиеся возросшего напряжения между Россией и Украиной, о котором говорит весь мир. «Уже люди шутят: давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы этот кошмар закончился», — сказал депутат.

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Шуфрич уверен, что гарантировать разрешение конфликта может только соблюдение минских договоренностей.

В последние месяцы на Западе и в Киеве все чаще говорят о возможном вторжении России на Украину. Москва отрицает подготовку к наступлению. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что Украина и ее западные партнеры такими заявлениями пытаются прикрыть подготовку к собственным военным провокациям.

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Алиса Реброва
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