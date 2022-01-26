Польша допустила проверку американских ПВО российскими военными

Варшава заявила, что готова к инспекциям России на объектах противовоздушной обороны (ПВО) США в Румынии и Польше при одном условии, пишет Wall Street Journal.

По словам польских должностных лиц, для допуска на эти военные объекты Москва должна разрешить проверку «ракетной деятельности» в Калининграде. Источники издания уточнили, что вопрос разрешения российской инспекции на объектах с системами ПВО Вашингтон обсуждал с союзниками в Европе.

Ранее представители Республиканской партии США в Конгрессе представили законопроект, в котором призвали направить на Украину новые средства вооружения, в том числе ракеты и системы противовоздушной обороны.

Согласно документу, Вашингтон обязуется в срочном порядке предоставить Киеву жизненно важные средства, включая ракеты «земля-воздух», системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые мины, а также иные вооружения. По мнению авторов законопроекта, в общей сложности США в 2022 финансовом году должны выделить Украине порядка 450 миллионов долларов в качестве военной помощи.