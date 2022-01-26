Кремль ответил на сообщения о просьбе Италии к бизнесменам по встрече с Путиным

Некоторые руководители ведущих итальянских компаний отказались от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая назначена на среду, 26 января, из-за болезни или напряженного графика. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что пойти на такой шаг бизнесмены были вынуждены из-за просьбы правительства Италии, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского лидера, никаких официальных заявлений от властей Италии на данный счет пока не поступало. При этом Песков признал, что трое предпринимателей действительно не примут участие в видеоконференции с Путиным, но по другим причинам.

«У нас, действительно, из того, что изначально планировалось, минус три человека: кто-то не смог, кто-то приболел. Остальные все на месте, очень представительный состав», — пояснил представитель Кремля. Называть фамилии тех, кто не сможет присутствовать на встрече, Песков отказался, отметив, что это прерогатива самих бизнесменов или организаторов с итальянской стороны.

Ранее агентство Bloomberg и газета La Repubblica сообщили, что правительство Италии попросило руководство компаний страны отказаться от участия в видеоконференции с Путиным из-за напряженной ситуации вокруг Украины. По данным их источников, из-за этого на встрече не будут присутствовать главы компаний Eni и Snam, а также посол Италии в России Джорджо Стараче.

Встреча Путина с представителями крупнейших итальянских компаний запланирована на 26 января. Стороны обсудят актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями.