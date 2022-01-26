В Приморье изменят закон о безнадзорных животных после гибели девочки от собак

Власти Приморского края намерены изменить краевой закон о безнадзорных животных, не дожидаясь соответствующих правок федерального закона. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко, передает ТАСС.

«Выпуская собак в среду обитания после стерилизации, даже чипирования, мы не решаем вопросы обеспечения безопасности граждан, мы решаем вопросы размножения, которые, может, через 5-7 лет отработаем. Потому что она будет охранять свою территорию, кормовую базу и таким же образом нападать на людей», — подчеркнул Кожемяко.

Губернатор также сообщил, что бездомных собак будут направлять на осмотр к ветеринарным врачам для определения характера и агрессивности с последующим принятием решения об их судьбе. Кроме того, решается вопрос о направлении субсидий для строительства питомников.

«После того случая, который произошел с девочкой, когда она пострадала и погибла от укуса собак, нам нельзя дожидаться того, что, не дай бог, у нас такой случай произойдет», — заключил губернатор.

О гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края стало известно 22 января. На ребенка напала стая бродячих собак, позже ее тело обнаружили на одном из пустырей. По факту гибели россиянки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

