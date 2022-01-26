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Стало известно о нехватке специалистов для борьбы с хакерами в России

HeadHunter: число вакансий в сфере информационной безопасности выросло на 47 процентов

Фото: Unsplash

Число вакансий в сфере информационной безопасности (ИБ) в России выросло в 2021 году на 47 процентов. Как сообщает РБК, о нехватке специалистов для борьбы с хакерами стало известно аналитикам компании HeadHunter, которые провели исследование по собственной базе.

Общее количество вакансий для ИБ-специалистов в 2021 году составило 35,3 тысячи. Почти треть из них относятся к сегменту IT-компаний и системных интеграторов (рост в 31 процент внутри отрасли). Помимо них, в лидерах оказались финансовый сектор (55 процентов) и отрасль телекоммуникационных услуг и связи (43 процента).

Наиболее заметный рост, связанный в первую очередь с низкими показателями 2020 года, зафиксирован в сегменте «Услуги для населения». Речь идет о компаниях, помогающих с организацией развлечений и спортивных мероприятий. Там спрос на ИБ-специалистов в 2021 году вырос в два с половиной раза. Вдвое увеличилась потребность в таких сотрудниках в автомобильном бизнесе.

Тем временем россиян предупредили о резком росте числа хакерских атак. В частности, стало известно, что наибольшее внимание киберпреступников привлекли финансовая отрасль (43 процента атак), ретейл (31 процент) и игровая индустрия (18 процентов).

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Артур Галеев
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