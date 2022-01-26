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Джонсон отказался уходить в отставку из-за вечеринок и напомнил об Украине

Премьер Британии Джонсон отказался от отставки из-за скандала с вечеринками в пандемию

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг вечеринок, которые он, предположительно, устраивал в резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна. Политик напомнил оппозиции об украинском кризисе и предложил пока сосредоточиться на его решении, пишет Reuters.

Соответствующий вопрос задал лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер. Тем не менее, Джонсон обещал, что уйдет в отставку в том случае, если его признают виновным.

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Кроме того, премьер заявил, что сейчас сосредоточен на восстановлении британской экономики из-за пандемии COVID-19, а также на украинском кризисе.

В декабре 2021 года газета The Guardian сообщила, что 20 мая 2020-го в резиденции премьер-министра в Лондоне была организована вечеринка, хотя на тот момент по всей стране действовали жесткие коронавирусные ограничения. В кабмине сначала опровергли эту информацию. Позже издание в качестве подтверждения опубликовало снимок, сделанный в саду на Даунинг-стрит, 10. После этого полиция начала проводить расследование.

Елизавета Наумова
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