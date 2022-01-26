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В Париже насмерть замерз фотограф Рене Робер

Известный фотограф Рене Робер шесть часов пролежал в снегу и скончался

Фото: @mompontet

На одной из центральных улиц Парижа насмерть замерз известный фотограф Рене Робер. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на друга погибшего, журналиста и музыканта Мишеля Момпонте.

По его словам, 84-летний Робер скончался от переохлаждения после того, как шесть часов пролежал в снегу. Примерно в 21:30 он вышел из дома, почувствовал недомогание и упал. До пяти утра никто не обращал внимания на мужчину, пока проходивший мимо бездомный не позвал на помощь.

«Если вы видите кого-то лежащим без сознания, то постарайтесь остановиться и посмотреть, дышит ли он, потому что эти несколько секунд могут спасти жизнь», — сказал Момпонте. Он добавил, что Роберу стало плохо в одном из самых оживленных районов Парижа, но никто не помог ему.

Рене Робер родился в Фрибурге и начал интересоваться фотографией в 12 лет. После переезда в Париж он познакомился с женщиной, которая увлекалась фламенко, и начал снимать все, что связано с этим видом танцев. Впоследствии Робер выпустил две фотокниги «Ярость и грация» и «Манера фламенко».

Марина Погосян
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