Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Ингушетии обстреляли дом хвалившего Кадырова чиновника

Неизвестные обстреляли в Назрани дом экс-главы управления по делам религии Сагова

Фото: Telegram-канал «Baza»

В Назрани неизвестные обстреляли дом экс-главы управления по делам религии при главе Ингушетии Ахмеда Сагова. Об этом сообщает издание Baza.

Инцидент произошел ночью, никто из жильцов не пострадал. На место прибыла полиция, однако установить стрелков в настоящий момент не удалось.

Предполагается, что неизвестные открыли стрельбу по дому Сагова из-за его отношений с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Отмечается, что чиновник ездил в соседнюю республику на религиозное торжество и похвалил руководителя региона. «Ингуши завидуют порядку, установленному в Чечне», — заявил он, однако это вызвало недовольство на родине.

Ранее недовольство ингушей вызвала встреча Кадырова с местным чиновником Яхьей Хадзиевым, который, приветствуя главу Чечни, приобнял его. После этого он принес извинения за произошедшее. Кадыров же в ответ раскритиковал ингушскую общественность. Позднее Хадзиев записал еще одно видеообращение, в котором заявил, что признает вину и просит у главы Чечни прощения за свое высказывание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Деньги Путина оказались в «России»
На Украине оценили готовность России к «вторжению» в страну
«Макдоналдс» согласился принимать оплату в криптовалюте при одном условии
На Украине попросили Порошенко прекратить манипуляции общественным мнением
Закрытый из-за снегопада аэропорт Стамбула объявил о восстановлении работы
Питомец выжил после охватившего дом разрушительного пожара
В России стремительно подорожали маленькие квартиры
Женщина раскрыла способ продлить срок службы детской обуви
«Газпром» подготовится к перекрытию поставок газа в Калининград через Литву
В Польше рассказали о беспомощности российских «Буянов» в море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter