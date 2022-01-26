НАТО усилит присутствие в Балтийском и Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на фоне переговоров с Россией в надежде на деэскалацию усилит свое присутствие, в том числе в регионах Балтийского и Черного морей. Его слова приводит РИА Новости.

Также генсек заявил, что НАТО при необходимости за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией.

«Мы призываем Россию к незамедлительной деэскалации ситуации. НАТО уверена, что разногласия и напряженность должны регулироваться политически, а не силой или угрозой применения силы», — сказал он.

Ранее генсек заявил, что НАТО изучает возможность размещения боевых групп альянса в Восточной Европе и Черноморском регионе. «Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге, но решения об этом пока не приняты», — сообщил Столтенберг. Под юго-восточным флангом подразумеваются черноморские страны НАТО — Турция, Румыния и Болгария.