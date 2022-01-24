В НАТО задумались об отправке боевых групп в Черное море

НАТО изучает возможность размещения боевых групп альянса в Восточной Европы и Черноморском регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Финляндии и Швеции. Его цитирует ТАСС.

«Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге, но решения об этом пока не приняты», — сообщил Столтенберг. Под юго-восточным флангом подразумеваются черноморские страны НАТО — Турция, Румыния и Болгария. При этом генсек уточнил, что переброска сил не будет угрожать безопасности России.

«НАТО — это оборонительный альянс, который не угрожает России или какой-то другой стране. Но мы будем делать все необходимое, чтобы защищать и оборонять наших союзников Размещение сил согласовано национальными комитетами и необходимо для усиления безопасности в Европе», — заявил журналистам Столтенберг.

Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты рассматривают возможность перемещения большего количества войск в Восточную Европу. Дополнительные контингенты могут быть сформированы из частей, дислоцированных в Западной Европе. Усиление группировки военными из западноевропейских баз может произойти на фоне «конфликта» России и Украины.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден допустил размещение тысяч американских военных, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы на фоне ситуации с Украиной. Кроме того, высшие лица Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий на случай военного конфликта.