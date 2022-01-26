Директор связанной с дочерью Назарбаева компании покончил с собой

В Казахстане управляющий директор компании «Оператор РОП», которую связывают с дочерью экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Алией, Руслан Шамшиев покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

26 января в Казахстане по подозрению в коррупции были задержаны вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов и глава компании «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев. Оба находятся в изоляторе временного содержания в Нур-Султане.

«Оператор РОП» занимается организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов, а также утилизационными платежами.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры в отношении компании по прекращению утилизационного сбора и распоряжению им. По его мнению, этим должна заниматься государственная компания. Кроме того, Токаев предложил пересмотреть и сами ставки сборов.

Ахметжан Примкулов получил должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов в июле 2019 года. На своем посту он в том числе занимался вопросом утилизации отходов.