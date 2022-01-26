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Описаны последние годы жизни Сталина

Профессор НИУ ВШЭ Хлевнюк: Сталин ослабил хватку в последние годы жизни

Фото: РИА Новости

В последние годы жизни Иосиф Сталин стал уделять меньше времени вопросам управления СССР и ослабил хватку. При этом он сохранил влияние на ключевые рычаги власти. Последние годы жизни Сталина описал в интервью «Ленте.ру» доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории, профессор Школы исторических наук НИУ ВШЭ Олег Хлевнюк.

Отвечая на вопрос о снижении участия Сталина в управлении государством, Хлевнюк отметил, что глава СССР меньше времени уделял оперативным вопросам. «Ключевые правительственные органы (Президиум и Бюро Президиума Совета министров СССР) осуществляли оперативное управление страной в основном без участия главы государства. Кстати, после его смерти это позволило обеспечить плавный переход от сталинской диктатуры к коллективному руководству», — отметил он.

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По словам Олега Хлевнюка, снижение активности Сталина не позволяет говорить об утрате фактическим руководителем СССР власти. «Сталин до самого инсульта 1 марта 1953 года крепко держал в своих руках два важнейших рычага власти — органы госбезопасности и партийный аппарат. Он лично координировал и внимательно отслеживал все крупные карательные акции чекистов вроде печально известного дела врачей», — подчеркнул Хлевнюк.

Ранее Министерство обороны России рассекретило данные о защите Москвы с помощью водной преграды. Специальная операция стала одной из причин провала немецкого наступления в 1941 году.

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Даниил Иринин
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