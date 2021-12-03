Раскрыты данные о защите Москвы с помощью водной преграды

Минобороны России рассекретило данные об обороне Москвы водной преградой в 1941 году

Министерство обороны России раскрыло данные о защите Москвы зимой 1941 года с помощью искусственной водной преграды. Опубликованные документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации рассказывают о специальной операции по искусственному затоплению территорий. Об этом сообщает ТАСС.

Архивные документы опубликовали в рамках мультимедийного историко-познавательного раздела «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается».

В Минобороны отметили, что в операции по затоплению принимали участие инженеры управления военно-полевого строительства (УВПС) и специалисты канала Москва — Волга. Вода помешала перемещению военной техники, а колья во льду не позволяли использовать затопленный участок для посадки самолетов.

«Одной из серьезных причин провала немецкого наступления на севере от Москвы стало создание советскими инженерами искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры», — сообщили в Министерстве обороны.

В сообщении ведомства также отметили, что опубликованная шифровка от 21 ноября 1941 года говорит о том, что операцию по созданию водной преграды начали до захвата противником Солнечногорска и Яхромы.

В сентябре представитель «ЦНИИ Прометей» рассказал о преимуществе башни танка Т-34. Он отметил, что танк получил литьевую башню без швов. Это обеспечивало высокий уровень защиты и облегчало сборку машин.