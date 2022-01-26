Россия продолжила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию для учений

Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществляют перебазирование в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы Министерство обороны Российской Федерации

Отмечается, что во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для отдыха и подготовки к следующему вылету.

После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства Министерство обороны Российской Федерации

Ранее 26 января в Белоруссию уже прибыли российские десантники. 21 января в республику прибыла российская самоходная артиллерия, в том чисе самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация». В тот же день Минобороны Росси направило на учения в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» с Дальнего Востока.

23 января в республику прибыл еще один эшелон с российскими военными и вооружением. Колонна с техникой прибыла на железнодорожную станцию Полонка утром. Точный состав прибывших подразделений не уточняется.

«Союзная решимость-2022»

Совместные учения России и Белоруссии лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко впервые анонсировали еще в конце ноября 2021 года. Тогда российский президент сообщил, что маневры состоятся ориентировочно в феврале или марте.

Во вторник, 18 января, российские войска начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Сами учения, начнутся в феврале. Проверка будет состоять из двух этапов.

На протяжении всего ее первого этапа войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач, отмечают в ведомстве. Продлится первый этап до 9 февраля. В рамках второго, с 10 по 20 февраля, пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022».

В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Александр Фомин заместитель министра обороны России

Александр Лукашенко также сообщил, что предстоящая проверка пройдет на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ Белоруссии. А в ходе учений военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.

Опасения Запада

Ряд западных стран, включая Европу и США, выразили опасения предстоящими учениями России и Белоруссии. В частности, глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что намерен попросить страны НАТО защитить республику от российских военных. Он уверен, что российские войска, прибывшие в союзную республику ради учений, не только дестабилизируют ситуацию с безопасностью, но и представляют прямую угрозу для Литвы.

В свою очередь, власти США считают, что предстоящие совместные учения России и Белоруссии якобы могут позволить Москве атаковать Украину с северного направления. Как сообщила представительница Госдепартамента, у Вашингтона есть опасения насчет того, что Россия может размещать силы в Белоруссии, чтобы потенциально напасть на Украину с севера.

Союзное государство

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Главы государств утвердили 28 одобренных ранее программ интеграции, основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также военную доктрину и концепцию миграционной политики.

При этом белорусский лидер не обозначил конкретных сроков реализации подписанных соглашений, уклонившись от прямого ответа на вопросы об объединении.

Мы не ставим перед собой никаких сроков — 2025-й, 2030-й или какой-то там год. Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы Александр Лукашенко президент Белоруссии

Речь о тесной интеграции двух стран идет с 1999-го.

