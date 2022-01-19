В Госдепе заявили о возможности нападения России на Украину из Белоруссии

В Вашингтоне считают, что предстоящие совместные учения России и Белоруссии якобы могут позволить Москве атаковать Украину с северного направления. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сотрудника Госдепартамента высокого ранга.

По ее словам, сообщения о переброске российских войск в Белоруссию под предлогом запланированных учений вызывают у США опасения. Дипломат отметила, что примечательно то, когда именно это происходит. Так, по ее словам, есть опасения насчет того, что Россия может размещать силы в Белоруссии, чтобы потенциально напасть на Украину с севера. «Я считаю, что для белорусов причастность Белоруссии к такому нападению будет совершенно неприемлемым», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Госдеп США связал изменение белорусской конституции с размещением ядерных сил России на территории этой страны. По словам американского чиновника, предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которую можно истолковать как «открывающую России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». «Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России», — подчеркнул он.

