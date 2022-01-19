Литва попросит у стран НАТО защиты от российских военных

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас планирует попросить страны НАТО защитить республику от российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, российские войска, прибывшие в Белоруссию ради учений, не только дестабилизируют ситуацию с безопасностью, но и представляют прямую угрозу для Литвы. На своей странице в Facebook министр сообщил, что планирует встретиться с послами девяти стран НАТО, чтобы обсудить вопрос безопасности республики.

Во вторник, 18 января, российские войска начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. В феврале они также примут участие в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022».

Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ходе учений военные отработают сценарии противостояния с силами со стороны Польши, Прибалтики и Украины.