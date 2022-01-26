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В ЕСПЧ начались очередные слушания по делу о крушении MH17

В ЕСПЧ идут слушания по жалобам Нидерландов и Украины против РФ по делу о крушении MH17

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начались слушания по жалобам Нидерландов и Украины против России по делу о крушении Boeing 777 (рейс MH17) в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сожалеем, что Европейский суд принял решение об отказе в удовлетворении требования властей Российской Федерации об объединении настоящих жалоб с жалобой № 36958/21 "Российской Федерация против Украины», — заявил представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов в ходе слушаний.

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«Кроме того, мы неизбежно будем обращаться и к уголовному судопроизводству, ведущемуся в Окружном суде Гааги в отношении четырех подозреваемых в крушении самолета авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17», — добавил юрист. Он также заметил, что жалоба Нидерландов в ЕСПЧ основана на лжи, искажении фактов и поддельных доказательствах.

Кроме того, Михаил Виноградов выразил от имени Российской Федерации соболезнования родственникам погибших и заявил, что российский народ скорбит вместе с ними. Также, по словам юриста, Россия не признает свою причастность к инциденту и не будет возлагать на себя ответственность за случившееся.

22 декабря во время слушаний по делу об MH17 в Нидерландах прокурор Манон Риддербекс заявила, что пожизненный срок является единственным подходящим наказанием для обвиняемых в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

В качестве главных виновников инцидента прокуратура Нидерландов рассматривает министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

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Николай Чигасов
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