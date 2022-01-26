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Начальник российского таможенного поста попался на взятке за экспорт леса

В Иркутской области завели дело на попавшегося на взятке начальника таможенного поста

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Иркутской области при получении взятки задержан исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, россиянин вымогал взятку у директора одного из предприятий за беспрепятственный экспорт лесоматериалов на общую сумму в 3,6 миллиона рублей. Ежемесячно через посредника ему передавалась сумма в 300 тысяч рублей за общее покровительство.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, директор передавал деньги, чтобы его предприятие могло беспрепятственно возить лес через таможенную границу и, в первую очередь, проходить таможню. Кроме того, проверяющие закрывали глаза на неправильно оформленные документы.

СКР возбудил уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

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Владимир Седов
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