Начальник российского таможенного поста попался на взятке за экспорт леса

В Иркутской области при получении взятки задержан исполняющий обязанности начальника Нижнеудинского таможенного поста. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, россиянин вымогал взятку у директора одного из предприятий за беспрепятственный экспорт лесоматериалов на общую сумму в 3,6 миллиона рублей. Ежемесячно через посредника ему передавалась сумма в 300 тысяч рублей за общее покровительство.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, директор передавал деньги, чтобы его предприятие могло беспрепятственно возить лес через таможенную границу и, в первую очередь, проходить таможню. Кроме того, проверяющие закрывали глаза на неправильно оформленные документы.

СКР возбудил уголовное дело по статьям 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.