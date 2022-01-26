В ДНР сообщили о вербовке украинскими националистами людей для войны в Донбассе

Организации украинских националистов активизировали вербовку боевиков для участия в военных действиях в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает «Донецкое агентство новостей».

Басурин заявил, что, по данным агентурных источников, отбор боевиков ведется на вербовочных пунктах в Днепре, Белой Церкви, Харькове и Херсоне. Он отметил, что в «штурмовые группы националистов» попадают люди, ранее воевавшие в Донбассе.

Замначальника НМ ДНР также добавил, что в настоящий момент активисты направляют украинских боевиков на военные сборы в специальные лагеря подготовки и собирают средства для покупки транспорта и снаряжения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Киева. По его словам, в регионе уже провели ряд учений и отработали совместные действия между экстренными службами.