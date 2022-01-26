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Украина поддержала ответ США на предложения России по безопасности

Глава МИД Украины Кулеба: ответ США на предложения России не вызывает возражений у Киева

Фото: Alex Brandon / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал ответ США на предложения России по безопасности, который Вашингтон планирует отправить в ближайшие дни. Об этом в среду, 26 января, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Кулебы, позиция Киева в ответе учтена. «Предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части Украины, не вызывают наших возражений», — сказал глава МИД.

Он заверил, что Киев продолжает тесную координацию со своими союзниками и партнерами. «Мы отлично знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано», — подчеркнул Кулеба.

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Он добавил, что поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном после его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен сообщил, что Вашингтон готов направить ответ Москве на этой неделе, и «не исключает очередного контакта с российской стороной для продолжения обсуждения», рассказал Кулеба.

«Нам удалось зафиксировать принцип — никаких решений об Украине без Украины. Партнеры ответили России на ее ультиматумы твердой консолидированной позицией: независимость и территориальная целостность Украины, как и политика открытых дверей НАТО, никогда не будут, не были и не являются предметами торга», — цитирует Кулебу «Страна.ua».

Ранее представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен уступать России в вопросах гарантий безопасности. «Любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе», — заверил Прайс.

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София Сарджвеладзе
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