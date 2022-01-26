Американца арестовали за нападение на полицейского в Воронеже

Гражданина США в Воронеже арестовали за нападение на полицейского — инцидент произошел, когда американец устроил пьяный дебош в поезде. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области.

По данным ведомства, пьяный 27-летний гражданин США в поезде нарушал общественный порядок, на остановке в Воронеже проводники вызвали полицию. Когда правоохранители попытались усмирить американца, он оказал сопротивление. В том числе одному из полицейских досталось несколько ударов ногой.

Буйного пассажира пришлось снять с поезда, его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции Юго-Восточной железной дороги. Инцидент произошел еще 17 января, но уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбудили только сейчас.

Американцу избрали меру пресечения — арест. По вменяемой статье ему может грозить крупный штраф, или принудительные работы на срок до пяти лет, или даже лишение свободы на такой же срок.