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Американца арестовали за нападение на полицейского в Воронеже

Гражданина США арестовали в Воронеже за нападение на полицию и пьяный дебош в поезде

Фото: СК РФ

Гражданина США в Воронеже арестовали за нападение на полицейского — инцидент произошел, когда американец устроил пьяный дебош в поезде. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области.

По данным ведомства, пьяный 27-летний гражданин США в поезде нарушал общественный порядок, на остановке в Воронеже проводники вызвали полицию. Когда правоохранители попытались усмирить американца, он оказал сопротивление. В том числе одному из полицейских досталось несколько ударов ногой.

Буйного пассажира пришлось снять с поезда, его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции Юго-Восточной железной дороги. Инцидент произошел еще 17 января, но уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» возбудили только сейчас.

Американцу избрали меру пресечения — арест. По вменяемой статье ему может грозить крупный штраф, или принудительные работы на срок до пяти лет, или даже лишение свободы на такой же срок.

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Леонид Микуляк
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