Миссия России в ООН назвала успех США в Афганистане лицемерием

Постоянное представительство России при ООН обвинило США в лицемерии из-за попыток представить свою политику в Афганистане как успех. Соответствующее сообщение появилось на сайте российской дипмиссии.

«Итог двадцатилетнего присутствия войск США и их союзников по НАТО едва ли можно считать победой. Скорее, наоборот», - говорится в ответе российской миссии на релиз постпредства США, в котором перечислялись факты о «восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

По мнению российских дипломатов, приход американцев в Афганистан лишь способствовал укреплению статуса США, как главного рассадника терроризма и наркотиков.

Ранее постпредство РФ при ООН обвинило США в распространении лжи о ситуации вокруг Украины. Как указали в дипмиссии, Вашингтон вместо диалога озвучивает «заангажированную и не имеющую ничего общего с реальностью позицию», что является «ярким примером деструктивной линии США».