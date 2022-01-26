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Оценена вероятность введения Байденом санкций против Путина

Политолог Шариков: заявление Байдена о санкциях против Путина не гарантирует их принятие

Фото: Leah Millis / Reuters

То, что лично президент США Джо Байден допустил введение санкций против президента России Владимира Путина, не гарантирует их принятие. Так вероятность рестрикций лично против российского лидера оценил Павел Шариков, руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН и эксперт клуба «Валдай», в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, то, что подобная идея прозвучала из уст самого президента США, а не какого-то конгрессмена, повышает ее статус, но не значит, что подобные санкции будут действительно введены.

«Но опять же в нынешних условиях тотальной неопределенности нельзя назвать их абсолютно исключенными и оторванными от реальности», — отметил политолог.

Сейчас идет эскалация, и Путин воспринимается как основной источник агрессии, потому что понятно, что он главнокомандующий и если какие-то вооруженные столкновения произойдут, то они произойдут не случайно, а по его приказу

Ранее Байден подтвердил возможное введение санкций против Путина в случае вторжения России на Украину. Американский президент также подчеркнул, что эскалация вокруг Украины может изменить мир, однако рассуждать о вероятности эскалации — это «как гадать на чайных листах».

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Валентина Шварцман
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