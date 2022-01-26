Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Умирающий дикий кабан убил подстрелившего его охотника

Кабан отомстил подстрелившему его 36-летнему охотнику и убил его

Фото: Tim Schmidbauer / Unsplash

В Тоскане, Италия, умирающий подстреленный дикий кабан отомстил охотнику и убил его. Об этом сообщает Daily Mail.

19 января 36-летний Джулио Бураттини отправился на охоту вместе с отцом. Итальянец подстрелил дикого кабана и пошел проверять свою добычу. Когда мужчина приблизился, зверь резко вскочил и укусил его за правую ногу и задел бедренную артерию. «Помогите, помогите, я умираю», — закричал охотник, чтобы призвать отца на помощь.

Лесные спасатели и скорая помощь прибыли на место происшествия, но к этому моменту Бураттини потерял слишком много крови и скончался.

У мужчины остались жена и семилетняя дочь.

Ранее сообщалось, что любитель подводной охоты из австралийского штата Квинсленд отбился от укусившей его тупорылой акулы и попал в больницу. Мужчина заявил, что планирует вернуться в воду, как только заживут раны.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме
Стали известны причины аварии на кузбасской шахте «Листвяжная»
В рост рубля перестали верить
Латвия потратит 350 миллионов евро на защиту от России
Умирающий дикий кабан убил подстрелившего его охотника
Раскрыты основания для розыска брата Алексея Навального
Власти Италии призвали бизнес отказаться от встречи с Путиным из-за Украины
В США предрекли отправку украинского флота на дно Черного моря за один час
Европе предложили заменить российский газ австралийским
Семь пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 переехали из метро из-за очередей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter