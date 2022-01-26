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Пятерых россиян осудят за вымогательство у бизнесменов

В Башкирии пятеро членов ОПГ предстанут перед судом за вымогательства

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В городе Октябрьский в Башкирии пятеро членов организованной преступной группы (ОПГ) предстанут перед судом по обвинению в совершении серии вымогательств. Об этом в среду, 26 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Обвиняемые — 28-летний организатор группы из Уфы и четверо местных жителей в возрасте от 20 до 39 лет. Глава ОПГ ранее был неоднократно судим и пользовался авторитетом в криминальных кругах, всего под его руководством было восемь человек. Один из них скончался во время следствия, двое объявлены в федеральный розыск.

По данным следствия, с октября 2019 по июнь 2020 года злоумышленники искали людей с высокими доходами (в основном, это были предприниматели) и требовали от них регулярной передачи денег, угрожая убийством, расправой и уничтожением имущества. Жертвами вымогателей стали семь человек, общий ущерб от их действий составил более миллиона рублей.

Для устрашения обвиняемые повредили машину одного из потерпевших, забросили емкость с легковоспламеняющейся жидкостью в окно другой потерпевшей, третьей разбили стекла в окнах камнями. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие соглашались на требования или закрывали свой бизнес.

Злоумышленников задержали в июне 2020 года. У них были изъяты травматические пистолеты. На время следствия они были помещены в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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