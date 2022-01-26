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Генпрокуратура признала польскую организацию нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала польскую организацию WOT Foundation нежелательной в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Генпрокуратура России признала польскую неправительственную организацию WOT Foundation нежелательной. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Решение о признании организации нежелательной принято по результатам изучения поступивших в Генпрокуратуру материалов. «Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Информация об этом направлена в Минюст для внесения WOT Foundation в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

По данным «Интерфакса», польская организация станет 50-й иностранной НПО, нежелательной в России. Она организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, совещаний различной направленности, проводит конкурсы, научные и культурные обмены, в том числе между молодежью и студентами.

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Варвара Кошечкина
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