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В Госдуме рассказали о попытках Запада «замотать» российские инициативы

Депутат ГД Слуцкий: Запад раздувает тему о «вторжении» РФ чтобы «замотать» ее инициативы

Фото: Pixabay

Глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий заявил, что западные страны нарочно продолжают попытки раздувать тему о якобы готовящемся вторжении России на Украину для того, чтобы «замотать» любые российские инициативы, сообщает РИА Новости.

«Чтобы очевидно все-таки "замотать" российские инициативы, коллективный Запад раскаляет до крайности конфронтационную риторику, продолжая поддерживать миф о российской агрессии и планах вторжения на Украину. Это крайне деструктивная тенденция для европейской безопасности», — рассказал депутат.

Он добавил, что США и НАТО взялись за игру в опасный пинг-понг. По словам Слуцкого, последние заявления их представителей явно дают понять, что они не стали учитывать интересы РФ в сфере безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс стягивает свои силы на восточном фланге, для того чтобы предоставить своим союзникам необходимые гарантии безопасности, а также для «мониторинга ситуации». Он назвал это работой над деэскалацией ситуации, сложившейся на российско-украинской границе.

Марина Совина
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