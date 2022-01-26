Названо место Украины в рейтинге сильнейших армий мира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли шестую строчку в рейтинге сильнейших армий Европы, опередив Польшу, Швецию и Белоруссию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Global Firepower Index 2022.

Эксперты портала при составлении списков учитывали такие факторы, как численность человеческих ресурсов, логистические возможности, топливные ресурсы, финансовые возможности, расходы на оборону и географию. Первую строчку в европейском рейтинге заняла французская армия, вторую — британская. На третьем месте оказались итальянцы, на четвертом — немцы.

При составлении рейтинга Россию по неизвестным причинам не включили в список европейских стран. При этом эксперты отдали ей второе место на пьедестале сильнейших армий мира, первое досталось США. Украине в глобальном списке досталось лишь 22-е место. За прошедший год она сумела подняться на три строчки вверх, обогнав Канаду и Южную Африку. Самой слабой на планете эксперты назвали армию Бутана.

Ранее стало известно, что инструкторы британской миссии Orbital начали обучать украинских военнослужащих применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) системы Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Соединенное королевство поставило республике за прошедший месяц несколько сотен таких комплексов.