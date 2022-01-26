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Названо место Украины в рейтинге сильнейших армий мира

Global Firepower Index: Украина заняла шестую строчку в рейтинге сильнейших армий Европы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли шестую строчку в рейтинге сильнейших армий Европы, опередив Польшу, Швецию и Белоруссию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Global Firepower Index 2022.

Эксперты портала при составлении списков учитывали такие факторы, как численность человеческих ресурсов, логистические возможности, топливные ресурсы, финансовые возможности, расходы на оборону и географию. Первую строчку в европейском рейтинге заняла французская армия, вторую — британская. На третьем месте оказались итальянцы, на четвертом — немцы.

При составлении рейтинга Россию по неизвестным причинам не включили в список европейских стран. При этом эксперты отдали ей второе место на пьедестале сильнейших армий мира, первое досталось США. Украине в глобальном списке досталось лишь 22-е место. За прошедший год она сумела подняться на три строчки вверх, обогнав Канаду и Южную Африку. Самой слабой на планете эксперты назвали армию Бутана.

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Михаил Кириллов
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