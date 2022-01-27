Ведущие программы «60 минут» заразились коронавирусом

Ведущие программы «60 минут» на телеканале «России 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева заразились коронавирусом. Об этом Попов сообщил в эфире передачи. Выпуск доступен на YouTube.

«Омикрон, новый штамм, вносит коррективы все больше и в нашу жизнь. Сегодня впервые буду вести нашу любимую с вами программу с положительным тестом», — высказался телеведущий. Попов заявил, что по причине болезни был вынужден уйти на самоизоляцию и вести программу дистанционно. При этом он отметил, что симптомов ОРВИ у него пока не наблюдается.

Ведущий также сообщил, что Скабеева тоже заразилась коронавирусной инфекцией. «У Ольги, как вы могли догадаться, тоже положительный тест. Мы вакцинированы, и поэтому все будет отлично», — подчеркнул Попов.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) за показ кадров с БДСМ-сессией в эфире ток-шоу «60 минут». Отмечалось, что в выпуске программы от 21 июня 2021 года содержались сцены возбуждающего характера, что не соответствует ее возрастной маркировке «12+».