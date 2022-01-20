ВГТРК оштрафовали из-за БДСМ-сессии в эфире программы «60 минут»

Суд в Москве оштрафовал Всероссийскую государственную телевизонную и радиовещательную компанию (ВГТРК) за показ кадров с БДСМ-сессией в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия». На постановление, вынесенное в сентябре 2021 года и размещенное в судебной картотеке, Telegram-каналы обратили внимание 20 января. Согласно документу, ВГТРК признали виновной в нарушении порядка распространеняи среди детей информации, причиняющей вред их здоровью.

В постановлении указано, что в выпуске программы «60 минут» от 21 июня 2021 года содержались сцены возбуждающего характера, в которых демонстрировались сексуально откровенные действия, а также частично обнаженное женское тело. Эти материалы передачи не соответствовали ее возрастной маркировке «12+».

ВГТРК признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.21 кодекса об административных нарушениях России (нарушение установленного порядка распространения среди детей продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию). «Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения», — говорится в постановлении. Уточняется, что протокол в отношении телерадиокомпании был составлен в связи с обращением гражданина.

В выпуске ток-шоу «60 минут», вышедшем 21 июня, ведущий Евгений Попов продемонстрировал видео БДСМ-сессии с участием кандидата в городской совет Манхэттена Зака Вайнера. На кадрах полуобнаженная девушка подвергает раздетого политика пыткам. «Эти ньюйоркские парни диктуют нам свою волю, и вот какова она», — прокомментировал Попов ролик.

О том, что интимное видео Вайнера было слито в сеть, сообщалось 20 июня. Политик признался, что на кадрах действительно был он. Кандидат в городской совет заявил, что за ролик ему не стыдно.