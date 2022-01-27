Медведев ответил на вопрос о создании блока «анти-НАТО»

Понятия противоборствующих военных блоков устарело, и Россия, напротив, пыталась сблизиться со странами-членами НАТО вместо того, чтобы противостоять альянсу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру». Так он ответил на вопрос о возможности создания блока «анти-НАТО».

«Вообще блоки — это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО», — уверен политик.

При этом Россия никогда не говорила о неприемлемости существования Запада, хоть у страны и есть проблемы во взаимодействии со странами альянса, подчеркнул Медведев.

«Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию», — добавил он.

Медведев считает, что несмотря на напряжение во внешнеполитической ситуации, России нет необходимости пересматривать свою ядерную доктрину.

«Почему? Потому что там и так все зафиксировано. У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование, — сказал замглавы Совбеза. — Это всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи».

В большом интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и другие.