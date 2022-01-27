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Мошенники под видом сотрудников ФСБ обманули полицейского на 1,5 миллиона рублей

Baza: аферисты под видом сотрудников ФСБ обманули полицейского на 1,5 миллиона рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Брянске полицейский из Москвы отправил мошенникам, представившимся сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, 1,5 миллиона рублей — под это он оформил кредит. Об этом в четверг, 27 января, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, сотрудник полиции метрополитена Москвы пришел в одно из отделений банка ВТБ для получения кредита в 1,3 миллиона рублей. Сотрудников банка насторожило, что мужчина не выпускал телефон из рук. Как только он получил кредит, то перевел всю сумму мошенникам, которые держали с ним связь.

Мужчина тут же хотел оформить еще один кредит, но ему отказали. Сотрудники ВТБ вызвали полицию, чтобы пресечь происходящее, но клиент, не дожидаясь коллег, поехал в другое отделение брать кредит.

Всего он перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей. Позже потерпевший пояснил коллегам, что был как будто под гипнозом. Преступники представились полицейскому «специалистами из Центробанка и ФСБ» и сказали, что это именно сотрудники банка хотят его обмануть, в то время как они с помощью указаний спасут деньги потерпевшего. Мошенники рассказали ему, что сотрудники банка хотят забрать его деньги, потому нужно срочно взять кредит и перевести всю сумму на «безопасный» счет. Полиция разбирается в случившемся.

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Леонид Микуляк
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