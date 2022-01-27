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Россиянам предложили дешевые поездки в самые красивые регионы страны

Ростуризм: чартерные рейсы на Байкал, Сахалин и в Мурманскую область стартуют в феврале

Фото: Shutterstock

С февраля россиянам станут доступны туристические чартерные рейсы на Байкал, Сахалин и в Мурманскую область. О запуске доступных поездок в одни из самых красивых регионов страны сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Так, с 12 февраля россияне смогут дешево полететь на Байкал, с 18 февраля чартеры запустят в Мурманскую область, с 25 февраля доступная программа путешествий стартует на Сахалине. Отмечается, что первое время рейсы будут отправляться из Москвы, однако, по словам Догузовой, в будущем планируется расширить акцию и на межрегиональные перелеты.

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Программа зимних чартеров включает в себя не только перелет, но и проживание, трансфер и базовые экскурсии. Глава Ростуризма подчеркнула, что программа предполагает поездки в двух направлениях — это не только доступные туры из Москвы в Бурятию, на Сахалин или в Мурманскую область, но и для жителей этих регионов в столицу.

Сообщается, что программа чартеров в Бурятию продлится до конца марта: вылеты будут осуществляться еженедельно по субботам с прибытием в Улан-Удэ в воскресенье. Перелеты в Мурманскую область будут выполняться раз в пять дней до середины марта, рейсы на Сахалин — еженедельно по пятницам до марта включительно.

Ранее в январе были названы самые доступные заграничные направления для путешествий в феврале. Так, дешевле всего обойдется отдых в Египте — перелет для одного человека обойдется от 20,5 тысячи рублей из Москвы и обратно, проживание в отеле категории «три звезды» — в 2,1 тысячи рублей за ночь.

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Дарья Рыбак
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