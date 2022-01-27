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Число пользователей Microsoft превысило миллиард

Корпорация Microsoft рассказала о миллиардном пользователе ее сервисов

Фото: Shutterstock

Число пользователей сервисов Microsoft превысило миллиард. Об этом сообщает издание OnMSFT.

Представители корпорации рассказали об этом после оглашения итогов очередного финансового квартала. Число пользователей сервисов компании превысило миллиард, ежегодно создается от 200 до 300 миллионов новых аккаунтов. Учетная запись Microsoft (Microsoft Account Service) предоставляет доступ ко всем службам и сервисам корпорации.

По словам представителей Microsoft, запуск Windows 11 и компьютеров Surface привел к резкому увеличению количества аккаунтов. Уточняется, что благодаря различным поколениям ОС с сентября 2014 года свои профили завели порядка 400 миллионов пользователей. Настройка учетной записи Microsoft бесплатна, однако некоторые службы требуют платной подписки.

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В компании также рассказали, что к началу 2022 года на платформе Windows работает более 1,4 миллиарда устройств с ежемесячной активностью. Общее время, проводимое пользователям в ОС, на десять процентов превышает уровень до пандемии. «Исследование потребительского спроса, проведенное Microsoft, показало почти 50-процентный рост количества пользователей, планирующих использовать ПК для творчества, игр или работы», — говорится в отчете.

Первая учетная запись Microsoft Account Service была зарегистрирована в 1999 году. Официально служба была запущена в 2006 году.

В сентября аналитики AdDuplex выяснили, что Windows 11 пользуются чуть больше одного процента владельцев ПК. Больше всего пользователей — 38,1 процента — используют Windows 10 версии 21H1.

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Андрей Ставицкий
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