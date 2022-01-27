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Ведущий Первого канала показал свою квартиру

Ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов опубликовал фото из своей квартиры

Фото: @ddborisov

Журналист, ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов опубликовал в Instagram-аккаунте фотографию, сделанную в своей квартире. В кадр попала в том числе собака знаменитости.

На снимке видно, что квартира Борисова оформлена в современном стиле, который совмещает в себе несколько направлений. На стенах коридора, который показал телеведущий, много картин, пол выложен крупной плиткой, преобладающие цвета — черный, коричневый, бежевый.

«Добрый вечер. Давно не было лифтолуков! Ну и ладно! Почти лифтолук — только без лифта, — подписал фото Борисов. — Спасибо всем за хорошее настроение! Читаю директ, так много хороших слов, это всегда приятно! Уже убрали елку? Я — да! Снятие игрушек и света заняло в общей сложности шесть часов».

Журналист ведет «Пусть говорят» с 2017 года, до этого он был ведущим новостей Первого канала. В «Пусть говорят» Борисов сменил Андрея Малахова, который перешел в ВГТРК с собственным шоу «Прямой эфир».

Нина Ташевская
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