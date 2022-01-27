Финансист спрогнозировал будущее рубля в феврале

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал будущее рубля в феврале. Финансист указал, что укрепление российской валюты возможно при налаживании двусторонних отношений между Россией и Западом.

Аналитик пояснил, что давать даже краткосрочные прогнозы затруднительно из-за геополитической ситуации. Он добавил, что рубль сейчас недооценен из-за рисков, возникших на фоне ухудшение обстановки, из-за чего другие факторы существенно ослабили свое влияние.

Бабин усомнился в том, что февральское заседание Центробанка, на котором будет принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки, повлияет на курс российской валюты. Тем не менее, эксперт полагает, что повышение на 0,75 процентного пункта и больше окажет ей поддержку.

Аналитик указал, что высокие цены на нефть и сохранение котировок способно сгладить влияние геополитических факторов. Если они ослабнут, рубль быстро укрепится за счет сырьевых рынков, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что российский рубль обвалился по отношению к доллару и евро. В ходе торгов 26 января курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года (плюс 1,7 рубля), а доллар — 80 рублей (плюс 1,6 рубля). Обвал рубля наблюдается с начала января на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

