Назван проявляющийся после приема пищи или в положении лежа симптом рака

Медики британской организации Cancer Research UK рассказали, что обнаружение рака на ранней стадии позволит с большой долей вероятности начать своевременную терапию и излечиться. Они назвали один из признаков рака поджелудочной железы, который обычно проявляется в двух случаях — после приема пищи или в положении лежа, сообщает «Медик Форум».

В этих случаях у человека появляется определенный тип тупой терпимой боли, которая возникает в области желудка и отдает в спину. Как правило, она усиливается, если человек поел или лег, а слабеет в том случае, когда человек сидит, наклонившись корпусом вперед. Помимо боли симптомами смертоносного заболевания являются потеря аппетита, непреднамеренное снижение веса, а также слишком светлый оттенок стула. В некоторых случаях у больного может начаться желтуха.

Ранее ученые из Всемирного фонда исследования рака сообщили, что консервированные овощи, которые не содержат крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний. Отмечается, что продукты подвергаются консервации для того, чтобы медленнее портились, одновременно сохранив их питательные свойства и вкусовые качества. Для этого в продукты добавляется соль и кислота.