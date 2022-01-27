Проект Сбера по цифровой трансформации победил в конкурсе Global CIO

Проект цифровой трансформации Сбера на базе Platform V победил в специальной номинации «Самый масштабный проект в области цифровой трансформации банка» конкурса «Проект года 2021», организованного профессиональным сообществом лидеров цифровой трансформации Global CIO. Церемония награждения ежегодного конкурса состоялась 26 января в Москве, говорится в сообщении Сбера.

Благодаря масштабной IT-трансформации, основой которой является облачная платформа для разработки бизнес-решений — Platform V, Сберу удалось сократить срок вывода продуктов на рынок в 7 раз, а также снизить стоимость транзакции в 2 раза. Облачная платформа обслуживает свыше 70 процентов IT-ландшафта компаний экосистемы Сбера, выдерживая нагрузку от обработки данных более 100 млн клиентов.

«Platform V открыла Сберу новые возможности для инноваций и цифровизации бизнеса, став высокотехнологичной базой для дальнейшего развития. За несколько лет была проведена колоссальная работа по переносу IT-ландшафта Сбера и компаний его экосистемы на единую платформу, что позволило автоматизировать и масштабировать многочисленные процессы, — рассказал Давид Рафаловский, СТО Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент. — Сегодня Platform V представляет всю необходимую готовую среду разработки, компоненты и инструменты для быстрого создания и легкого масштабирования enterprise-приложений для всего рынка».

Конкурс «Проект года» — одно из наиболее значимых событий в российской IT-индустрии, в рамках которого IT-директоры и руководители бизнес-направлений представляют наиболее успешные проекты, реализованные за последний год. В этом году в конкурсе приняли участие 339 проектов. По традиции в конкурсе «Проект года» нет жюри, лучшие проекты выбираются IT-руководителями путем голосования.

