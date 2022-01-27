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Депутаты Верховной Рады массово заболели COVID-19

Шесть депутатов Верховной Рады от фракции «Слуга народа» заразились коронавирусом

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Сразу шесть депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заболели COVID-19 и были вынуждены прекратить посещение заседаний. О массовом заражении коронавирусом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

По ее словам, инфекция подтвердилась у парламентариев утром 27 января. Всего на больничном из-за коронавируса находятся 23 депутата от «Слуги народа». «Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии», — написала Палийчук. Имен заболевших она не назвала.

Ранее стало известно, что с понедельника, 31 января, Верховная Рада уходит на вынужденный карантин из-за новой волны пандемии. Он был объявлен после массового заражения среди депутатов и сотрудников аппарата и продлится до 15 февраля.

По последним данным, с начала пандемии на Украине COVID-19 заразились свыше 3,9 миллиона человек, скончались более 99 тысяч заболевших. Полностью привились от коронавируса около 14,6 миллиона человек — 33 процента граждан.

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Михаил Кириллов
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