Подготовка к перекрытию поставок газа в Калининград через Литву подтвердилась

Вслед за судном «Маршал Василевский», прибывшим накануне в Калининград с партией сжиженного природного газа (СПГ), «Газпром» направил в регион второй танкер Energy Integrity, на борту которого находится такой же объем топлива — 168 миллионов кубометров газа после регазификации. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

Совокупный объем СПГ выглядит избыточным для тестирования газовых хранилищ в регионе. Однако если речь идет о подготовке к перекрытию поставок газа в Калининград по трубопроводу через Литву, то действия выглядят оправданными. На фоне резкого обострения конфликта между Россией и Западом такая версия выглядела логичной еще после прихода в порт первого газовоза, но остановка Energy Integrity в Калининграде дополнительно подтвердит ее.

Подготовку к перебоям с поставками трубопроводного газа в Калининградскую область Россия ведет с 2013 года. С того времени в регионе введены в эксплуатацию четыре хранилища с оперативным объемом резервов в 174 миллиона кубометров.

Позже «Газпром» приобрел «Маршала Василевского» и протестировал инфраструктуру приема СПГ. Так как реальной нужды в таких поставках не было, компания начала сдавать судно в чартер для поставок иностранным заказчикам. На фоне нынешнего роста цен на газ практика приносила хороший доход и позволяла компенсировать затраты на покупку газовоза.

Явных причин для новых тестов приема СПГ нет, ведь Литва продолжает исполнять контракт на транзит газа, заключенный до 2025 года. В «Газпроме» отказались комментировать ситуацию, однако участники рынка утверждают, что компания потеряет 90-100 миллионов долларов упущенной выгоды из-за простоя танкера в порту Калининграда.

Второй груз СПГ сделает его объем в регионе явно избыточным, особенно с учетом того, что хранилища достаточно заполнены на фоне теплой зимы. Таким образом, сжиженный газ останется на борту судов, если только Литва не перекроет кран.

В феврале губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что запасов в хранилищах региону хватит на 18 суток. Одна партия СПГ добавляет к этим срокам 11 суток, а значит, в общей сложности регион без поставок по трубопроводу сможет продержаться до 40 дней. Прибытие второго танкера в порт ожидается 9 февраля.

Накануне США и НАТО предоставили свой ответ на требования России по гарантиям безопасности. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал его демонстрацией США пойти на прямую конфронтацию и готовность к глобальному противостоянию. Таким образом, ситуация вокруг Украины дополнительно накалилась.